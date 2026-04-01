[클릭 e종목]"베뉴지, 시총 대비 3.6배 금융자산…재평가 기대감"

독립리서치 밸류파인더는 1일 베뉴지 베뉴지 close 증권정보 019010 KOSDAQ 현재가 4,735 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,790 2026.04.01 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"베뉴지, 시가총액 5배 달하는 풍부한 금융자산…기업가치 재평가 기대" 베뉴지 2대주주 슈퍼개미, 주총 앞두고 주주제안…“감사위원회 설치 반대 권고” 베뉴지, 삼성전자 주식 258억원에 처분 전 종목 시세 보기 에 대해 백화점 사업부 철수 이후 수익성을 크게 끌어올린 가운데, 보유 금융자산이 현재 시가총액의 약 3.6배 수준에 이르는 것으로 추정된다고 평가했다.

베뉴지는 지난해 2월 매출 감소와 영업손실 지속을 이유로 백화점 사업을 종료했다. 이에 따라 지난해 영업이익률은 31.2%까지 상승했다. 같은 해 매출액은 482억원, 영업이익은 150억원을 기록했으며, 본업 외 부문 기여로 당기순이익은 1011억원에 달했다. 다만 예식장·호텔·골프장 등 기존 사업 특성상 고성장에는 한계가 있는 만큼, 향후 기업가치는 본업 외 부문이 좌우할 것으로 전망됐다.

특히 수익성 개선의 중심에는 금융 부문이 자리 잡고 있다. 지난해 4분기 금융수익은 625억원으로 추정되며, 정도건설이 투자한 SK하이닉스 등에서 발생한 관계기업 이익도 56억원을 기록했다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "삼성전자 주식을 매도하지 않았다는 가정하에 올 1분기 금융수익은 786억원 수준으로 예상된다"고 설명했다.

부동산 자산 가치 역시 주목할 요소다. 투자부동산 장부가는 454억원이지만 공정가치는 1211억원으로 약 2.7배 차이를 보인다. 베뉴지CC 골프장은 최근 거래 사례를 기준으로 홀당 약 100억원 수준으로 평가되며, 27홀 기준 지분 반영 시 약 1314억원으로 추산된다. 여기에 호텔그랜드유통 자산 321억원을 더하면 전체 부동산 가치는 5274억원 수준으로 계산된다. 여기에 주식 금융자산 2868억원을 합산할 경우 총 금융자산 규모는 8142억원에 이른다.

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이 연구원은 "최근 인플레이션 우려로 유형자산 가치가 상승하는 흐름이 나타나고 있다"며 "베뉴지의 부동산 자산 가치에도 주목할 필요가 있다"고 강조했다. 이어 "금융 및 부동산 자산이 향후 기업가치 상승의 핵심 동력이 될 것"이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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