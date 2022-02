대우건설, 백정완 체제 출범…M&A 후 대규모 물갈이·조직개편

대우건설이 28일 임시주총을 통해 중흥건설과의 인수합병(M&A) 절차를 마무리하고 대규모 조직개편·임원인사를 단행했다.

대우건설은 "신임 백정완 대표이사 체제를 출범하고 조직개편 및 정기 임원인사를 함께 단행했다"고 이날 밝혔다. 이번 조직개편·인사를 통해 대우건설 조직은 8본부 2부문 37실 1원 115팀으로 재편됐다.

이번 조치에 대해 대우건설 관계자는 "중흥그룹과의 M&A 절차가 마무리됨에 따라 조직안정성을 도모하고, 신속하고 효율적인 의사결정체계를 구축하는데 주안점을 뒀다"고 설명했다.

우선 대우건설은 최근 강화된 중대재해처벌법 시행에 따라 안전관리 강화에 힘을 쏟는다. 전사 안전업무에 대한 권한과 책임을 명확하게 하기 위해 CEO 직속으로 최고안전책임자(CSO)를 선임하기로 하고 안전품질본부장이 겸임하기로 했다.

또한 여러 부문에 흩어져 있던 유사기능을 통합해 전략기획본부 산하에 배치해 중장기 성장기반을 준비하는 중추 역할을 수행토록 했다.

주택건축사업본부는 현장관리와 지원을 위한 수행부문을 신설해 조직의 효율성을 극대화하고 리모델링 사업팀을 신설해 새로운 먹거리 발굴에도 지속적으로 노력을 기울이기로 했다.

대우건설 관계자는 "이번 조직개편 및 인사를 통해 빠른 조직안정화와 그룹과의 시너지 극대화라는 당면과제를 해결해 나갈 것"이라고 말했다.

