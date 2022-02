“전주를 빛낸 시민 찾습니다”…전주시, 전주시민대상·모범시민상 후보자 추천 접수

효행·교육학술·문화예술·산업기술·사회봉사·체육·복지·환경 등 8개 분야 시상

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 28일부터 다음 달 28일까지 한 달 간 ‘2022년도 전주시민대상 및 모범시민상’ 후보자 추천을 받는다고 밝혔다.

‘전주시민대상’과 ‘모범시민상’은 전주시 각 분야에서 지역발전을 위해 남다른 노력과 열정을 쏟아 온 시민에게 수여되는 상이다.

전주시는 전주시민대상(옛 전주시민의 장)으로 △효행대상 △교육학술대상 △문화예술대상 △산업·기술대상 △사회봉사대상 △체육대상 △환경대상 △복지대상의 총 8개 분야 수상자를 선정할 예정이다.

이와 함께 성실한 봉사정신으로 지역발전을 위해 헌신적으로 봉사한 시민 5명을 모범시민상 수상자로 선발한다.

전주시민대상 후보자 추천은 전주시 소재 기관과 기업체, 사회단체, 시의원, 구청장, 시 부서장, 동장, 개인 등 누구나 가능하며, 자세한 사항은 전주시 누리집의 고시·공고란을 참고하면 된다.

전주시는 추천된 시민들을 대상으로 5월 초까지 심사를 진행한 후 선정자를 결정해 시 누리집을 통해 공개할 예정이다.

전주시민대상 및 모범시민상 시상식은 오는 6월 3일(단오일)로 예정된 ‘전주시민의 날 기념식’에서 진행된다.

한편 지난 1963년 시작된 전주시민대상은 지난해까지 60여 년의 동안 총 306명의 수상자를 배출했다.

전주시민대상 수상자는 ‘전주시민대상 수상자 예우에 관한 규정’에 따라 시에서 주관하는 주요 행사에 귀빈으로 초청되며, 시에서 관리하는 공원·체육시설·공영주차장 등의 공공시설도 무료로 이용할 수 있다.

