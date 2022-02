이준석 “단일화 필수 아니다”…“우리 후보 경쟁력 있어”

"장제원 협상 참여 알고 있었다"

[아시아경제 권현지 기자] 이준석 국민의힘 대표가 28일 단일화가 필수가 아니라는 입장을 재차 밝혔다. 소속당 윤석열 대선후보의 경쟁력이 충분하다며 안철수 국민의당 대선후보와의 단일화 결렬에 미련을 두지 않는 모습을 보였다.

이 대표는 이날 YTN 라디오 ‘황보선의 출발 새아침’에 출연해 “당 내부에서는 후보가 정책과 비전 그리고 메시지에 집중하는 것이 어떻냐라는 얘기가 조금씩 커지고 있는 상황”이라고 말했다. 윤 후보가 전날 기자회견에서 안 후보와의 단일화 협상에 적극적 의지를 표명한 가운데 당내에서는 단일화 보다는 독자 완주 노선에 힘을 싣는 움직임이 있음을 밝힌 것이다.

안 후보와의 막판 단일화 가능성에 대해서도 “보수 진영에서 좀 아쉽게 생각하는 분들도 있을 것”이라면서도 “당장 지금까지 우리가 제시한 것 이상으로 뭔가 제시할 수는 없기 때문에 판단은 저희의 영역이 아닌 것 같다”고 선을 그었다.

최근 이재명 더불어민주당 대선후보와 여론조사 지지율이 접전을 벌이고 있는 것과 관련해서는 “(안 후보와) 단일화를 했을 때 (이 후보와의) 지지율 격차가 단일화를 하지 않았을 때보다 오히려 적다는 그런 조사도 있었다”면서 “안 한다 한다의 문제보다 단일화했을 때 지지율 격차에 큰 변화가 있지 않다는 것”이라고 강조했다.

단일화 결렬 책임이 국민의당에 있다는 내용도 언급했다. 이 대표는 “100석 정당(국민의힘)과 3석짜리 정당(국민의당)의 합당으로서는 굉장히 저희가 파격적인 제안들을 했던 것”이라면서 “일정 부분 합의를 했다가 나중에 갑자기 파기하게 된 것을 보면 아마 국민의당 쪽에서 이를 뛰어넘는 어떤 제안을 기대했던 것 같은데 그건 현실적으로 어려운 부분이 있다”고 말했다.

국민의힘의 단일화 협상 과정 공개를 두고 이태규 국민의당 총괄선대본부장이 불쾌감을 표한 데 대해서는 과거 양당의 합당 논의 과정에서 이태규 선대본부장이 자신의 제안을 공개했다고 맞받아쳤다. 그는 “국민의당은 본인들이 뭘 해도 된다고 생각하고 우리는 안된다고 생각하는 것 같은데 그건 좀 유감”이라고 했다.

장제원 의원이 윤 후보의 전권 대리인으로 단일화 협상에 참여했단 사실에 대해서는 “인지하고 있었다”면서 “안철수가 신뢰할 만한 사람을 보내야 하지 않았겠냐”고 했다. 윤 후보가 전날 기자회견에서 언급한 것처럼, 장 의원과 친분 관계가 있는 안 후보를 배려한 처사였다는 설명이다.

