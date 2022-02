브이티지엠피, 지난해 영업익 전년比 388% ↑…267억원

[아시아경제 이정윤 기자] 브이티지엠피 브이티지엠피 018290 | 코스닥 증권정보 현재가 7,150 전일대비 50 등락률 +0.70% 거래량 233,556 전일가 7,100 2022.02.28 11:25 장중(20분지연) 관련기사 브이티지엠피, 30억원 규모 큐브엔터 주식 취득브이티지엠피, 日 라쿠텐 시트 마스크 1위 수상… 시카 라인 ‘돌풍’ 재확인브이티지엠피 “브이티코스메틱, 코로나19에도 4년 연속 성장 지속” close 는 지난해 연결기준 영업이익이 266억7604만원을 기록, 전년대비 388% 증가했다고 28일 공시했다.

매출액은 111% 오른 2267억6960만원이라고 공시했다. 당기순이익은 흑자전환해 178억6849만원으로 집계됐다.

