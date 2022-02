NS홈쇼핑, K-뷰티 홍보 나선다…'대한화장품산업연구원'과 MOU

K-뷰티 체험 홍보관 '뷰티플레이(BEAUTY PLAY)' 사업 성공 위해 협력

NS홈쇼핑, 중소화장품 협력사 제품 전시 및 홍보 지원



[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑이 K-뷰티 체험 홍보관 '뷰티플레이(BEAUTY PLAY)' 사업 성공을 위해 힘을 보탠다.

NS홈쇼핑은 지난 25일 서울 중구 명동 뷰티플레이에서 대한화장품산업연구원과 대한민국 화장품 산업의 진흥을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이 자리에는 이원주 NS홈쇼핑 QA본부장, 유대희 QA2팀장, 이재란 대한화장품산업연구원 원장, 박상훈 실장, 황창주 태영(NS홈쇼핑 협력사) 대표 등이 참석했다.

대한화장품산업연구원은 화장품산업의 국제 경쟁력 제고와 국민 보건 향상을 위해 보건복지부, 지자체, 민간기업이 공동으로 참여해 설립한 화장품 전문 연구기관이다.

NS홈쇼핑과 대한화장품산업연구원은 이날 협약식에서 뷰티플레이 사업의 성공을 위해 상호 협력하기로 했다. 명동성당 맞은편에 위치한 뷰티플레이는 보건복지부가 지원하고 대한화장품산업연구원이 운영하는 국내 유일 오픈형 뷰티 체험 공간이다. 브랜드 홍보부터 라이브 커머스까지 다양하게 체험하고 즐기면서 전 세계에 공유할 수 있는 K-뷰티 종합 플랫폼으로 지난해 9월 시범 운영을 시작했다.

이번 협약을 통해 NS홈쇼핑은 뷰티플레이 일부 공간에 중소화장품 협력사의 제품을 전시하고 브랜드 홍보 및 판로 확대를 지원할 예정이다. 인서트 영상 등 콘텐츠 제작을 지원하고, TV홈쇼핑의 이원생중계와 라이브커머스 진행을 통해 뷰티플레이 사업도 적극 홍보한다는 계획이다. 이밖에도 뷰티플레이에 입점한 우수 중소화장품 브랜드를 선별해 TV와 모바일 애플리케이션(앱) 등 NS홈쇼핑 판매 채널에 입점시켜 판로 확대를 돕는다는 방침이다.

이원주 NS홈쇼핑 QA본부장은 "이번 협약이 코로나19로 인해 위축된 국내 화장품 업계에 재도약의 계기가 될 것으로 기대한다"며 "콘텐츠 제작 역량과 다양한 판매 채널을 통해 대한민국 화장품 산업 활성화와 중소기업 상생에 기여하는 NS홈쇼핑이 되겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr