이마트24, 3월 '이달의 와인' 최다 상품 내놓는다

로쉐 마제 등 지난해 인기 '이달의 와인', 요청 이어져 재진행

새 와인 발굴도 이어가…"다양한 맛 경험 제공할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 다음달 '이달의 와인' 6종을 선정, 와인 고객 잡기에 나선다.

이마트24는 3월 이달의 와인으로 '울프블라스 이글호크' 2종(까베네쇼비뇽·스파클링), '로쉐 마제' 2종(까베네쇼비뇽·샤도네이), '안티구아스 리제르바 까베네쇼비뇽', '우나니메' 등 총 6종을 선정했다고 28일 밝혔다. 이마트24가 매월 진행하는 '이달의 와인'으로 6종을 선정한 것은 이번이 처음이다.

6종 중 울프블라스 이글호크 2종을 제외한 4종은 지난해 '이달의 와인'으로 선정해 고객들의 호응을 얻었던 상품이다. 이마트24는 고객과 가맹점의 추가 판매 요청이 이어짐에 따라 다시 한 번 '이달의 와인'으로 진행하게 됐다고 설명했다.

3월 한 달간 '울프블라스 이글호크', '로쉐 마제' 모두 1병당 9900원에 제공한다. 8500세트 한정 수량으로 판매하는 '안티구아스 리제르바 까베네쇼비뇽'은 3월 한 달간 와인과 함께 2만원 상당의 명품 글라스 브랜드 '리델' 와인잔이 포함된 기획세트 가격이 2만2900원이다.

'우나니메'는 지난해 이마트24를 통해 이름을 알린 대표적인 프리미엄 와인으로 3월 한 달간 4만5000원에 구매 가능하다. 지난해 9월 이달의 와인으로 준비한 수량을 모두 판매 후 올해 다시 한 번 판매를 진행하게 됐다.

이마트24는 지난해에 이어 올해도 널리 알려진 와인과 함께 비교적 덜 알려졌지만 우수한 품질의 와인 발굴에도 힘을 기울여 고객들에게 '이달의 와인'으로 제안하는 전략을 이어간다는 방침이다. '우나니메' 외에도 '라크라사드', '푸나무 쇼비뇽블랑', '핸드픽트 버전스 쉬라즈' 등이 이에 해당한다. 이들은 지난해 이마트24 '이달의 와인'을 통해 소개되면서 입소문을 탔다.

라크라사드는 지난해 전세계 물량의 70%를 이마트24가 판매했고, 푸나무쇼비뇽블랑은 높은 고객 반응으로 물량 부족 현상을 겪는 등 유명세를 치렀다. 핸드픽트 버전스 쉬라즈는 이마트24에서만 구매할 수 있는 와인으로 운영 중이다.

꼬모 시리즈도 지속 확대할 계획이다. 2020년 7월 첫 선을 보인 후 차별화 와인으로 확대 중인 '꼬모' 시리즈는 현재 6종까지 확대됐다. 9900원이라는 합리적인 가격으로 칠레, 이태리, 프랑스의 레드·화이트와인과 함께 스페인의 까바(스파클링 와인)까지 다양한 국가의 와인 스타일을 즐겨 볼 수 있다는 장점으로 호응을 얻고 있다. 지난해 12월 기준 와인 판매량 베스트 10에 당시 판매 중이었던 꼬모 5개 상품이 모두 이름을 올리기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr