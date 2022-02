전남경찰, 산업단지 교통안전 활동 강화

선제적 교통시설 개선, 사고조사예약제, 교통정체 신속 대응 등





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 경찰은 지역경제의 중추인 산업단지 등(국가산단, 일반·농공단지)에 대해 원활한 물류 흐름을 위한 교통정체 대비 24시간 신속대응팀을 운영하는 등 교통흐름을 개선해 지역 경제활동을 뒷받침할 방침이라고 27일 밝혔다.

이를 위해 업체 대표가 참여하는 합동 진단팀을 구성, 선제적 교통안전시설 개선과 교통사고시 현장 우선 조치를 위한 조사예약제를 운영한다.

이는 박지영 청장 취임 후, 중점추진과제로 선정한 예방적 경찰활동 및 공동체 치안 활성화의 일환으로, 산업단지뿐만 아니라 도내 전 구간에 대해 지역주민의 의견을 최대한 반영해 안전한 도로 환경을 만들기 위함이다.

박지영 전남청장은 “산업단지 업체 대표 등을 대상으로 간담회를 실시해 의견을 수렴하고, 지역주민·지자체·교통 전문가 등으로 구성된 권역별 합동 진단팀을 구성, 산업단지와 교통사고 다발 지역 및 상습 정체 구역 등을 합동 점검해 보완점을 개선하는 등 가장 안전한 전남을 만들기 위해 앞장서 나아가겠다”고 밝혔다.

