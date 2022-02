[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 노형119센터는 센터 전정 및 차고지에서 신규 임용 소방공무원 및 기존 직원 대상을 대상으로 에어매트 전개 및 조작훈련을 실시했다고 27일 밝혔다.

노형119센터 강성철 센터장은 “지속적인 교육 및 훈련을 통해 실제 재난 현장에서의 역량을 강화하는데 노력하겠다”라고 전했다.

제주=호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr