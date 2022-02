인천시, 2040년 도시기본계획 확정…계획인구 350만→330만 조정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 '2040년 인천도시기본계획'을 28일 확정하고 일반에 공개한다.

도시기본계획은 시가 지향하는 토지·환경·교통·경제·복지 등 사회 요소 전반에 대한 미래상을 담은 종합공간계획이다.

이번 인천도시기본계획은 '행복하게 세계로 나아가는 환경도시 인천'을 미래상으로 제시하고 있다. 2019년 수립이 시작됐으며 시민계획단 토론회, 전문가 자문회의, 시민공청회, 관계 기관 협의, 시 도시계획위원회 심의 등 절차를 거쳐 확정됐다.

기존 2030년 도시기본계획과 비교해서는 계획인구를 350만 명에서 330만 명으로 하향 조정한 점과 공간구조를 광역교통 체계 중심으로 개편한 점이 달라졌다.

또 환경 훼손을 최소화하기 위해 무분별한 확장 개발을 지양하고 공원과 녹지의 연계성을 강화한 토지이용계획을 수립했으며, 구도심 활성화와 균형발전을 위해 경인선 철도 지하화, 서측지역 도시철도망 신규 노선도 구상했다.

2025년 수도권매립지 사용 종료에 따른 인천시 자체 매립지 조성과 폐기물 순환·이용 체계 구축, 한남정맥 일원 경관 보전 등 환경 정책도 제시했다.

2040년 인천도시기본계획은 시 홈페이지에서 열람할 수 있다.

인천시 관계자는 "이번 도시기본계획의 미래상은 시민계획단이 아이디어를 모아 제안한 미래비전인 '시민중심의 국제·문화·해양도시'와 시정 정책방향을 고려했다"며 "시민의 삶의 질 향상, 국제도시 위상 강화, 건강하고 지속가능한 환경도시를 지향하는 의지를 담았다"고 밝혔다.

