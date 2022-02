KB 2월 전국 집값 0.21% 올라…상승 폭 둔화

상승률 1년9개월만에 최저치

[아시아경제 김민영 기자] 전국 집값 상승폭이 1년9개월만에 최저치를 나타냈다.

27일 KB부동산 월간 주택시장 동향 자료에 따르면 이달 전국 주택(아파트·연립·다세대·단독주택 포함)의 평균 매매가격은 전달 대비 0.21% 상승했다. 이는 2020년 5월 0.14%를 기록한 이래 최저 상승률이다.

특히 아파트의 경우 상승폭 둔화가 뚜렷하다. 전국 아파트 매매 가격 상승률은 지난해 11월 1.54%에서 12월 0.63%로 반토막 난 이후 올해 1월 0.32%, 2월 0.16%로 계속 줄어들고 있다.

서울의 경우 이달 주택 매매가 상승률은 0.20%로 전달(0.21%)보다 0.01%포인트 줄었다. 경기는 0.25%에서 0.11%로 상승폭 둔화가 두드러졌다. 반면 인천은 0.37%에서 0.49%로 상승폭을 키웠다. 수도권 전체로 보면 0.20%로 전달(0.25%)보다 상승폭이 소폭 둔화됐따.

지방 5대 광역시는 0.15%로 지난달(0.28%)보다 0.13%포인트 상승폭이 둔화했다. 기타지방도 전월(0.36%)보다 축소된 0.31%의 집값 상승률을 나타냈다.

전세 가격 상승세도 주춤하다. 전국 주택 전세 가격 상승률은 이달 0.22%로, 지난달 0.27%보다 소폭 줄었다. 서울(0.24%→0.14%)과 경기(0.23%→0.10%)는 오름폭이 줄어든 반면 인천(0.28%→0.43%)의 상승 폭은 확대됐다.

서울의 매매 가격 전망지수는 83을 기록했다. 이달 기준 전망지수가 100을 넘는 지역은 전국 17개 시도 가운데 경남(101)뿐이다.

KB부동산 가격 전망지수는 전국 4000개 중개업소를 대상으로 해당 지역 집값의 상승·하락 전망을 조사해 수치화한 것이다. 100을 초과할수록 그만큼 상승 전망이 높고, 반대로 100 미만이면 하락 전망이 크다는 것을 뜻한다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr