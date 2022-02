DL건설 "올해 전국에 약 1만 가구 공급 계획"

[아시아경제 김민영 기자] DL건설은 이달 ‘e편한세상 안성 그랑루체’를 시작으로 올해 주택 분양을 시작한다고 27일 밝혔다.

DL건설이 공급하는 올해 총 가구 수는 1만1063가구로, 이 중 DL건설 지분은 9536가구다. 총 분양 가구 중 8339가구가 일반분양 물량이다. 올해 분양 예정 지역은 총 16곳이며,수도권 9곳과 비수도권 7곳으로 구성됐다.

수도권의 경우 △경기 안성시 △경기 시흥시 △경기 평택시 △경기 용인시 등의 지역에서 분양 예정이다. 비수도권 주요 분양 지역은 △울산 울주군 △충북 제천시 △부산 동구 등에서 분양이 예정됐다. 올해 분양 계획은 상황에 따라 변동될 수 있다.

우선 DL건설의 올해 ‘마수걸이 분양지’인 e편한세상 안성 그랑루체의 경우 총 1370가구 규모로, 이달 분양이 진행 중이다. 해당 사업지는 지하 2층~지상 최대 29층, 전용 67~116㎡, 10개 동으로 구성됐다. 대다수가 4베이(Bay)·판상형 위주로 설계됐다. 또 전 세대가 남향 위주로 배치됐다.

오는 4월에 분양 예정인 ‘e편한세상 시흥장현퍼스트베뉴’는 경기 시흥장현 공공주택지구(B-10) 내 지하 2층~지상 최대 25층, 4개동 규모의 공동주택이 들어설 예정이다. DL건설과 시흥도시공사가 공동진행하는 ‘민간참여 공동주택사업’으로 공공분양주택 431가구로 구성됐다.

e편한세상 시흥장현퍼스트베뉴는 주변에 시흥대로 및 제3경인고속화도로를 통해 서울 및 경기 서남부 전역으로 이동이 용이하다. 반경 700m이내 서해선 및 신안산선(2024년 개통 예정) 등이 있다.

이외에도 인천 부평2구역 주택재개발정비사업 또한 올해 눈여겨볼 분양 단지다. 해당 사업부지는 인천 부평구 부평2동 일대에들어서며 지하 2층~지상 최대 30층, 13개동, 총 1500가구 규모의 공동주택이 조성된다.

해당 분양지는인천지하철 1호선 동수역 및 1호선 부평역과인접한 더블 역세권이다. 또한 △롯데마트 부평점 △2001아울렛 부평점 △모다백화점부평점 △가톨릭대 인천성모병원 등 생활편의시설 이용이 편리하다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr