경기청정호, 화성 제부항서 암초 제거

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도의 첫 바다청소선 '경기청정호'가 제부항 항로 내 암초 제거작업을 무사히 마쳤다.

경기도는 경기청정호가 지난 24일 화성시 서신면 제부항 앞 해상에 있던 암초를 제거하고 주변의 해양쓰레기를 인양해 처리하는 작업을 진행했다고 27일 밝혔다.

경기청정호는 선수에 굴삭기가 설치돼 해양쓰레기 처리뿐 아니라 다양한 목적으로 활용될 수 있도록 설계됐다.

도는 이날 굴삭기를 이용해 암초를 인양하고, 버려진 폐타이어와 폐그물 등 약 3톤의 해양쓰레기를 수거했다.

제부항은 연간 500여 척의 어선이 입출항하고 있으며, 지난해 인근에 제부마리나항까지 개장해 레저선박의 운항도 많아진 상황이다.

이에 항로 내 암초가 인근을 오가는 선박들에 큰 위협이 되고 있으며, 실제로 어선이 부딪쳐 파손되는 일도 잦다.

도 관계자는 "어선운항에 큰 위협이 됐던 암초를 제거해 어민들이 안심하고 조업에 나설 수 있게 됐다"며 "앞으로도 경기 청정호는 해양쓰레기 수거뿐 아니라 선박의 안전운항을 위해 다목적으로 활용될 것"이라고 설명했다.

도는 앞서 2020년 12월 154톤 규모의 경기청정호를 건조했다. 경기청정호는 굴삭기와 인양틀, 크레인, 작업정 등 해양쓰레기 수거장비는 물론 바닷속 쓰레기를 조사할 수 있는 입체 음파탐지기와 무인비행체 드론 등이 탑재돼 있다.

