신규확진 16만3566명, 사흘째 16만명대…누적 300만명 육박(상보)

사망 49명·위중증 663명

[아시아경제 김흥순 기자] 오미크론 변이 바이러스 확산세가 이어지면서 코로나19 신규 확진 환자 수가 사흘 연속으로 16만명대를 기록했다.

중앙방역대책본부는 27일 0시 기준 신규 확진자는 16만3566명으로 누적 확진자 수는 299만4841명으로 집계됐다고 밝혔다. 신규 확진자 수는 전날(16만6207명·당초 16만6209명으로 발표 후 정정)보다 2643명 줄었으나 사흘 연속 16만명대를 이어갔다.

이는 일주일 전인 지난 20일(10만4825명)과 비교하면 1.6배, 2주 전인 13일(5만6410명)의 2.9배에 해당한다. 방역당국은 다음달 중순께 신규 확진자가 25만명 안팎에 달할 것으로 보고 있다.

위중증 환자는 전날(643명)보다 20명 증가한 663명이다. 신규 확진자가 늘면서 위중증 환자도 가파른 증가세를 보이고 있다.

위중증 환자 수는 이달 중순만 해도 200명대를 유지했으나 지난 19일 400명대, 23일 500명대가 됐고 전날 600명대로 올라선 뒤 3일 연속 600명대로 집계됐다.

전날 오후 5시 기준 중증 병상 가동률은 44.9%(2704개 중 1214개 사용)로 전날(44.0%)보다 0.9%포인트(p) 올랐다. 이날 0시 기준 재택치료자 수는 76만8773명으로 전날(70만3694명)보다 6만5079명 늘면서 80만명에 가까워지고 있다. 이 가운데 재택치료 관리의료기관의 건강 모니터링을 받는 60세 이상 등 집중관리군은 11만4234명이며, 나머지는 자택에서 스스로 건강을 관리하는 일반관리군이다.

전날 코로나19로 사망한 사람은 49명이다. 사망자 연령을 보면 80세 이상이 28명으로 가장 많았고 이어 70대 13명, 60대 5명, 50대 2명, 40대 1명이다. 누적 사망자는 7944명이고, 누적 치명률은 0.27%다.

신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 16만3414명, 해외유입이 152명이다. 지역발생 확진자는 경기 4만6799명, 서울 3만5286명, 인천 1만1129명 등으로 수도권에서만 9만3214명(57.0%)이 나왔다.

비수도권은 부산 1만3674명, 경남 9242명, 대구 6158명, 충남 5950명, 경북 5377명, 광주 4273명, 전북 4211명, 충북 4085명, 대전 4046명, 전남 3409명, 강원 3375명, 울산 3315명, 제주 2165명, 세종 920명 등 총 7만200명(43.0%)이다. 비수도권 확진자가 7만명을 넘어선 것은 국내 코로나19 유행 시작 이후 처음이다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합한 신규 확진자는 경기 4만6801명, 서울 3만5351명, 인천 1만1133명 등이다. 전날 하루 선별진료소의 통합 검사는 36만7766건 진행됐다. 이날 0시 기준 검사 양성률은 30.7%다.

한편 코로나19 백신 접종 완료율(기본접종을 마친 비율)은 이날 0시 기준 86.4%(누적 4435만8392명)이다. 3차 접종은 전체 인구의 61.1%(누적 3135만2874명)가 마쳤다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr