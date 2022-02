[아시아경제 이창환 기자] 우크라이나를 여러 방향에서 압박하고 있는 러시아군이 26일 우크라이나 서부의 중심 도시 리비우 지역에도 진입한 것으로 전해졌다.

외신에 따르면 안드레이 사도프이 리비우 시장은 이날 자신의 텔레그램에 "오전 9시쯤 (리비우 인근 도시)브로디에 3대의 러시아 헬리콥터가 내렸고, 약 60명의 군이 진입했다"고 글을 올렸다.

그는 이어 "우크라이나군이 점령자(러시아군)를 물리치고 있다. 우리는 이 상황을 통제하고 있다"고 말했다.

러시아는 우크라이나 침공 이후 그동안 북쪽과 동쪽, 남쪽 지역 등 3면을 에워싸며 수도 키예프의 포위망을 좁혀 왔으며 이날은 서부 지역까지 병력을 투입한 것으로 보인다.

리비우는 우크라이나 서부의 중심 도시로 폴란드 국경과 인접해있다.

