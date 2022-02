우크라 분쟁…예의주시하는 항공·해운 업계

항공·해운 화물운임 변동 가능성 '높아'

[아시아경제 유현석 기자] 러시아의 우크라이나 침공에 항공과 해운 업계가 촉각을 세우고 있다. 국내 항공과 해운 업체 중 우크라이나 지역을 직접적으로 가는 곳은 없지만 러시아에 대한 수출 제재로 인해 다양한 변수가 생길 것으로 전망되기 때문이다.

26일 업계에 따르면 24일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령이 러시아의 우크라이나 침공에 대해 새로운 제재 및 대러 수출 통제를 발표했다.

미국은 중국 정보통신장비업체 화웨이에 적용했던 경제 제재 방식(해외직접생산품규칙)을 러시아 제재에도 적용하기로 했다. 이로 인해 한국의 반도체, 자동차, 전자제품 수출 및 현지 생산 전반이 영향을 받을 것으로 보인다. 해외직접생산품규칙은 제3국에서 만든 제품이라도 미국의 소프트웨어나 기술이 사용됐을 경우 수출을 금지할 수 있도록 한 조치다.

아직까지 운임지수에서 큰 변화는 없었다. 글로벌 해운운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 25일 4818.47을 기록했다. 지난 18일 4946.01 대비 127.54포인트 내렸다. 지난 24일 건화물선 운임지수(BDI)는 2187포인트를 기록했다. 지난 18일 1964포인트 대비 200포인트 넘게 상승했다.

국내 항공과 해운업체도 아직까지 큰 영향이 없다고 설명한다. 대한항공과 아시아나항공은 우크라이나 수도 키예프 노선이 없다. 또 우크라이나 영공을 지나는 경우도 없는 상태다. 또 HMM이 유럽 노선을 운영 중이다. 그렇지만 우크라이나 주변을 지나는 노선은 없는 것으로 알려졌다.

하지만 미국의 본격적인 제재와 러시아의 우크라이나 침공의 진행이 어떻게 되느냐에 따라 행방도 달라질 것으로 전망된다. 25일 새벽(현지시간) 우크라이나 수도 키예프 점령을 노리는 러시아군의 공세가 이어졌다. 러시아는 우크라이나를 침공한 지 2일 만인 이날 키예프를 에워싸고 압박을 계속하고 있다. 이에 우크라이나는 국가 총동원령을 내려 러시아의 점령 시도에 저항하고 있다.

이 상황에서 미국이 반도체 등 하이테크 제품의 러시아 수출을 통제하는 포괄적인 제재 방안을 발표한 상황이다. 여기에 제재가 더 커질 경우 운항 중단 조치 등이 일어날 수 있다. 실제 일부 유럽 국가들은 자국의 영공에서 러시아 항공기를 운행하지 못하게 하기도 했다. 특히 이 경우가 가속화 되면 하늘길과 바닷길이 막히며 관련 화물운임이 급등할 가능성도 있는 상태다.

반대로 해운 시장의 하락요인으로 작용할 수 있다는 분석도 있다. 한국해양진흥공사는 최근 우크라이나 사태가 해운시장에 미치는 영향을 분석한 특집 보고서를 발간했다. 진흥공사는 보고서를 통해 "건화물선 시장의 경우 에너지 섹터 등 전반적인 원자재 가격 강세로 글로벌 인플레이션 압박을 증대시킬 것으로 보인다"며 "인플레이션 심화에 따른 주요국의 금리 인상 가속화는 해운시장 전반에 걸친 하락요인으로 작용 전망"이라고 말했다.

이어 "러시아·우크라이나 분쟁 지역은 지리적으로 주요 컨테이너 선박의 항해 경로 및 거점 항만과 떨어져 있어 직접적인 영향은 미미하다"면서도 "국제 유가 상승에 따른 연료비 부담 증가 분이 유류할증료 인상으로 연결될 가능성이 높다"고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr