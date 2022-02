[아시아경제 이관주 기자] 26일(현지시간) 우크라이나 수도 키예프 남쪽 약 29㎞ 바실키프 지역에서 격렬한 교전이 보고됐다고 CNN방송이 우크라이나 군을 인용해 보도했다.

우크라이나 군은 "바실키프 마을에서 현재 치열한 전투가 벌어지고 있다"고 전했다. 러시아 군은 또 키예프 북쪽과 동쪽에서 키예프를 향해 진격하고 있다.

아울러 CNN은 이날 오전 키예프 서쪽과 남쪽에 큰 폭발이 발생했다고 보도했다. 우크라이나 정보당국은 키예프 동부 교외 지역에서 충돌이 진행 중이라고 밝혔다.

