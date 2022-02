[아시아경제 오현길 기자] 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 29,000 전일대비 800 등락률 +2.84% 거래량 19,196 전일가 28,200 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 코오롱, 작년 매출 5조4100억…지주 출범 후 최대 실적"낡은 놀이터 고쳐주세요" 코오롱, 모금회에 성금 전달[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 은 계열사인 이노베이스에 현금 125억원을 신규 투자한다고 25일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr