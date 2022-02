박범계 “도이치모터스 수사, 상당한 성과 있어..잘못하고 있다는 지적 동의 어려워”

박범계 “도이치모터스 수사, 잘못하고 있다는 지적 동의 어려워”

[아시아경제 구채은 기자] 박범계 법무부장관이 25일 도이치모터스 주가조작 의혹 사건에 대해 "도이치모터스 사건 수사를 잘못하고 있다는 데 동의하기 어렵다"고 했다.

박 장관은 이날 오후 국회 법제사법위원회 회의에서 박성준 더불어민주당 의원이 "도이치모터스 주가조작 의혹 사건에 대해 검찰 수사가 제대로 안되니 여당은 여당대로, 야당은 야당대로 주장을 하고 있는 상황"이라고 질의하자 이같이 답했다.

박 장관은 "이미 도이치모터스 사건에서 권오수 회장을 구속기소했다"며 "저는 상당한 정도의 성과를 올렸다고 생각한다"며 검찰 수사가 미진하다는 지적에 동의할 수 없다는 뜻을 밝혔다.

그러자 박 의원은 "검찰 수사가 제대로 안되니 언론이 문제제기를 하고 있고 또다른 정치 공방이 나왔다"며 "왜 이렇게 수사가 안되느냐"고 했다. 이어 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨가 주가조작에 돈을 대는 '전주'로 참여했다는 의혹을 언급하며 "김건희씨가 신한과 미래에셋 등 총 5개 계좌 가운데 주가조작 '선수'에 맡긴 계좌가 있고, 김씨가 직접 거래한 계좌도 나왔다"고 주장했다.

이에 박 장관은 "성역 없이 수사하라는 촉구로 알아듣겠다"고만 말했다.

