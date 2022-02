윤범모 국립현대미술관장 재임명

[아시아경제 김희윤 기자] 문화체육관광부는 국립현대미술관 관장에 윤범모 전 관장을 재임명한다고 25일 밝혔다.

정권 말기 재신임을 받은 윤 관장은 미술관을 다시 이끌게 됐다. 임기제 고위공무원인 관장의 임기는 3년이다.

윤 관장은 1982년 동아일보 신춘문예로 미술평단에 등단한 이후 30여 년간 미술비평가로 활동했다. 지난 국립현대미술관 관장 임기 중 미술 한류 확산을 위한 국내외 교류 전시 기획, 협업 사업 등을 추진했다.

미술계 일각에서는 이번 재임명에 대해 정권 말기 ‘알박기 인사’라는 비판이 나온다. 한 미술계 인사는 "윤 관장 임기 동안 정치 편향적 기획 전시와 직장 내 괴롭힘 문제, 노동조합과의 갈등 등을 고려하면 연임은 이해하기 어려운 결정"이라고 말했다.

문화체육관광부는 “윤 관장이 최근 여러 문제와 현안 해결이 필요한 국립현대미술관의 상황을 인식해 책임 있게 조직을 이끌어가기를 바란다”라고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr