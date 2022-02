창원시, 2023년 국비 2조원 확보할 것 … 올해 1조8129억보다 11％ ‘더’

지방 유일 특례시, 위상 강화에 꼭 필요



역대 최대 규모, 151개 사업 추진 계획

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창원특례시가 역대 최대 규모인 1조8000억원의 국비를 확보한 데 이어 사상 첫 국비 2조원 시대를 열 전망이다.

창원시는 특례시로서 도시 위상을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보하고자 25일 ‘2023년도 국비 확보 대상 사업 발굴 보고회’를 열었다.

허성무 시장이 주재한 보고회에 모인 이들은 정부 정책과 연계한 151개 국비 확보 대상 사업에 관해 부서 간 의견을 공유했다.

시는 2023년도 국비 확보 목표액을 올해 확보액 1조8129억원보다 11% 증가한 2조41억원으로 설정했다.

시장을 본부장으로 하는 5개 단 69명의 국비 확보 특별대책본부를 구성해 국가 재정운용 계획과 중앙부처 예산편성 일정에 맞춰 단계별 활동을 추진한다.

기획조정실과 서울사무소를 중심으로 중앙부처 출향 인사, 지역 국회의원과 연계한 인적 네트워크를 구축할 계획이다.

시는 올해 ▲첨단장비 로봇 디지털 제조혁신 지원 50억원 ▲창원시립 상복공원 제3봉안당 건립 42억원 ▲구산면 일대 하수관로 정비공사 40억원 ▲스마트관광도시 조성사업 35억원 ▲회성지구 도시재생 뉴딜 사업 20억원 등 신규·공모사업에 예산을 편성했다.

계속사업에는 ▲ICT 융합 제조운영체제 개발 및 실증사업 113억원 ▲창원BRT 구축사업 107억원 ▲창원시 노후 상수관망 정비사업 76억원 ▲첨단함정연구센터 구축사업 64억원 등이 포함된다.

내년도 국가 예산은 오는 4월 말 지자체별 중앙부처 신청, 5월 말 중앙부처별 기획재정부 예산안 제출, 9월 3일 정부 예산안 국회 제출 일정을 거쳐, 국회 심의·의결로 12월 2일까지 확정된다.

허성무 시장은 “유일한 비수도권 특례시로서 도시 위상을 강화하기 위해 정부예산이 반드시 확보돼야 한다”며 “미래 먹거리 산업 등 시민의 삶이 나아지는 사업을 발굴하고 시가 주도해 국책사업화될 수 있는 역공모 방식도 선제적으로 추진해 2023년에도 사상 최대 국비를 확보할 것”이라고 말했다.

