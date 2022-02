대통령 바뀌면 GTX 사업 도돌이표 되나

국토부, 정차역 추가 방안 제시

예비타당성 조사 또다시 해야

[아시아경제 조강욱 기자] 정부가 수도권광역급행철도(GTX) 정차역 추가 등을 내용으로 하는 새 사업계획을 발표했지만, 대선 후 새 정부가 이를 변경할 것으로 보여 사업 진행에 난항이 예상된다.

국토교통부는 24일 공개한 ‘GTX 사업 현황과 향후 계획’에서 C노선에 4개역을 추가하고 B·D 노선도 3개역을 추가하는 방안을 제시했다. 그러나 현재 유력 대선 후보들은 기존 GTX 노선을 연장하는 건 물론, E·F 등 신설 노선을 공약으로 내걸고 있다. 결국 새 정부가 출범하면 예비타당성조사부터 다시 해야 한다. 국토부 관계자는 "사업성과 예산 부담 등을 검토해야 한다. 추가 연장을 하려면 사업 규모가 달라져 초기 계획보다 늦어질 수 있다"고 했다.

당초 추가역 신설에 난색을 보였던 국토부가 대선을 불과 2주도 남기지 않은 시점에 입장을 바꾼 것에도 잡음이 일 수 있다. 지역 표심 공략을 염두에 둔 선거용 발표 아니냐는 것이다. 이에 대해 국토부는 "여러 차례 지자체에서 이야기가 나왔던 사안이고 사업시행자가 제안한 것"이라고 선을 그었다. GTX가 집값을 자극하는 불쏘시개 역할을 할 것이란 우려에 대해선 "어느 정도 다 알려진 내용이어서 (주택 시장에 대한) 영향이 적다고 본다"고 밝혔다.

국토부는 경기 양주 덕정과 수원을 잇는 GTX-C 계획안에 왕십리·인덕원·의왕·상록수역 등 4개역을 추가하겠다고 밝혔다. 이 중 안산시가 2019년부터 요청한 상록수역 추가 확정이 이번에 처음 공식화됐다. 이와 함께 또 향후 B·D노선에도 사업자가 지자체와 협의해 3개역까지 추가할 수 있도록 할 계획이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr