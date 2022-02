코로나로 가속화된 치안환경 변화… 경찰, 미래전략 마련 나섰다

[아시아경제 조성필 기자] 경찰이 코로나19로 가속화된 치안환경 변화에 발맞춰 미래 치안전략 마련에 나섰다.

경찰청은 25일 본청 문화마당에서 경찰미래비전위원회 발족식을 개최하고 이광형 카이스트 총장을 위원장으로 해 각 분야 전문가 15명을 위원으로 위촉했다고 밝혔다. 경찰 측은 "저출산·초고령 등 사회구조 변화와 코로나로 인한 디지털 전환의 가속화 등 치안환경 변화의 속도와 진폭이 이전과 비교할 수 없게 변모하고 있어 미래치안 전략에 대한 깊이 있는 고민과 논의가 필요하다고 판단했다"고 위원회 출범 배경을 설명했다. 이어 "내부 시각을 벗어나 국민과 전문가 시각에서 현재 경찰 치안역량을 진단하고 향후 경찰이 나아가야 할 방향과 전략을 수립하고 한다"고 부연했다.

경찰 미래비전위원회는 ▲과학기술 ▲사이버 위협 ▲인재양성 등 분야별 경력 등을 고려해 선정된 인사들이 대거 참여했다는 게 경찰 측 설명이다. 위원들은 향후 '뉴노멀 치안', '조직구조 혁신' 등 2개 분과로 나눠 활동하게 된다. 뉴노멀 치안 분과에선 인공지능, 빅데이터, 자율주행 등 신기술을 활용한 과학치안 구현 방안과 디지털 윤리 등에 대해 집중 논의한다 조직구조 혁신 분과에서는 인재양성 및 교육시스템, 미래형 조직체계 개편 등을 중점으로 다룬다.

경찰청과 미래비전위원회는 오는 6월까지 '경찰 미래비전' 종합계획을 마련해 최종 발표할 방침이다. 수립된 계획은 향후 경찰 활동 관련 법·제도 정비, 치안 장비 개발 등에 활용된다. 경찰청은 경찰 미래비전이 수립된 이후 세부과제의 추진 과정에서 각 위원과 지속적인 자문과 협력체계를 이어나갈 예정이다.

이 위원장은 이날 위촉식에서 "치안문제는 사회고공의 안녕과 질서를 유지하고 국민 삶의 질 향상과 밀접한 관련이 있는 중요한 영역"이라며 "과학기술 기반의 치안정책을 마련하기 위해 새로운 사회 불안요소에 선제적으로 대응할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 김창룡 경찰청장은 '전문가적 식견을 바탕으로 그간 치안의 틀을 뛰어넘는 논의들이 이뤄질 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "변화에 이끌리는 조직이 아니라 미래를 선도하는 조직으로 거듭나 국민안전을 확고히 지켜나가겠다"고 말했다.

