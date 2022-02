[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆관세청 <서기관 승진> ▶관세청 운영지원과 정수민(鄭秀民) ▶관세청 운영지원과 유병하(兪炳夏) ▶관세청 감사담당관실 반재현(潘在鉉) ▶관세청 감찰팀 오해식(吳海植) ▶관세청 정보데이터기획담당관실 박석이(朴錫二) ▶관세청 통관물류정책과 조광선(曺鑛銑) ▶관세청 수출입안전검사과 김인순(金仁順) ▶관세청 심사정책과 박재선(朴宰璿) ▶관세청 세원심사과 김동근(金?槿) ▶관세인재개발원 교육지원과 이준원(李俊遠) ▶인천세관 세관운영과 장용호(張龍湖) ▶인천세관 공항수출입물류과 지성근(池成根) ▶서울세관 조사총괄과 김규진(金奎鎭) ▶부산세관 조사총괄과 문흥호(文興鎬) <기술 서기관 승진> ▶중앙관세분석소 총괄분석과 양진철(梁振哲)(이상 2월 25일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr