[클릭 e종목] "와이솔, 4Q 양호한 실적…올해는 최고 매출 기대"

대신증권은 25일 와이솔에 대해 지난해 4분기 실적이 양호하고 올해 최고 매출이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 1만5000원을 유지한다고 밝혔다.

와이솔의 지난해 4분기 매출액은 전년 대비 10.7% 오른 917억원, 영업이익은 12.2% 상승한 38억원으로 나타났다. 대신증권은 와이솔이 양호한 실적을 거둔 것으로 분석했다.

대신증권은 올해 1분기 와이솔이 삼성전자의 갤럭시 S22와 A시리즈의 판매 증가, 점유율 확대 수혜를 입을 것으로 전망했다. 또 2분기에는 신규 제품인 고성능 필터가 삼성전자향 폴더블폰에 공급 가능성이 높은 것으로 추정됐고 이는 기존 제품 대비 가격경쟁력, 원가 개선 측면에서 유리한 것으로 평가됐다.

2022년 전체 매출은 4216억원으로 전년보다 13.7% 증가하고, 영업이익은 62.8% 늘어난 227억으로 최고 매출이 추정되된다. 박강호 대신증권 연구원은 "올해 고성능 필터 등 신규 제품의 매출 확대와 그동안의 원가개선 노력이 결합되면서 본격적인 턴어라운드와 시너지 효과가 기대된다"며 "또 올해 하반기부터 고부가 영역인 통신모듈 PAMiD(스마트폰용 주파수 부품) 시장 진출도 예상된다"고 밝혔다.

