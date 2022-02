“면세점, 라방에서 만나요” 신세계면세점 자체 방송 ‘시끌벅적 밤토크’ 시작

[아시아경제 전진영 기자] 신세계면세점이 자체 플랫폼에서 처음으로 라이브 방송을 진행한다고 25일 밝혔다.

신세계면세점은 이날 공식 온라인몰에서 오후 8시부터 1시간 동안 라이브 방송 ‘시끌벅적 밤 토크’를 진행한다. 그 동안 그립, 틱톡, 쇼피 등 국내외 외부 플랫폼에서 라이브 방송을 해왔으나 공식 온라인몰에서 하는 것은 이번이 처음이다.

신세계면세점은 첫 방송인만큼 진행과 상품 등 차별화를 위해 노력했다고 전했다. 내국인 고객의 60% 이상이 20~30대라는 점에 맞춰 리얼 라이브 토크쇼 형식으로, 최근 MZ세대 소비자들에게 높은 인기를 얻고 있는 니치 향수를 소개한다. 지난해 내국인이 신세계면세점에서 가장 많이 구매한 아이템이기도 하다.

진행자로는 유명 스타일리스트 서수경이 나서고 개그우먼 이세영이 게스트로 함께 한다.

온라인 구매 특성상 고객이 직접 시향이 어려운 점을 고려해 진행자가 연애부터 인생 고민까지 다양한 소비자 사연을 듣고 상담해주며 적합한 제품을 추천할 예정이다.

소녀시대, 싸이, 마마무, 헨리 등 한류 스타들의 스타일링을 만들어간 감각과 더불어 다수의 라이브쇼핑 진행, 교수 등으로 활동한 경력이 서수경은 라이브 토크쇼 진행자로 발탁한 배경이다.

소비 트렌드에 따라 이번 라이브 방송에서는 신세계면세점 입점 향수 브랜드인 세르주 루텐, 킬리안, 아쿠아 디 파르마, 조 말론 런던의 제품들을 소개한다.

방송 중에는 해당 제품을 구매 시 할인 받을 수 있는 적립금을 최대 8만원까지 증정한다. 또한 방송 시청자들을 대상으로 신세계상품권 총 30만원을 경품으로 제공할 예정이다

방송에 소개되는 제품으로는 몽환적이고 섬세한 향기가 특징인 세르주 루텐의 '뉘 드 셀로판', 라임이 뿌려진 진 온더락 칵테일에서 영감 받은 신선한 우드 스파이시의 독특한 향을 가진 킬리안의 '로즈 온 아이스'와 유니크한 장미향이 특징인 '아쿠아 디 파르마'의 '로사 노빌레 오드퍼퓸 내츄럴 스프레이'가 있다. 마지막으로 해변의 신선한 공기, 포근하고 활기 넘치는 향을 표현한 '조 말론 런던'의 '우드 세이지 앤 씨 솔트‘도 만나볼 수 있다.

신세계면세점 관계자는 "스몰 럭셔리에 대한 수요가 증가하는 가운데 소비자의 취향 및 개성에 부합하는 최적의 니치 향수를 추천하고자 방송을 마련했다”며 “그동안 다양한 채널을 통한 성공적인 라이브 방송 경험을 기반으로 자사 공식 온라인몰에서 첫 방송을 진행하게 돼 기대가 크다”고 전했다.

