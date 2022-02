[클릭 e종목]"심텍, 패키지기판 대장주"…목표가 ↑

[아시아경제 권재희 기자] 하나금융투자는 25일 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 48,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,750 2022.02.25 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]심텍, 거침없는 실적 질주 "목표주가 상향"[클릭 e종목]"심텍, 신규 투자 결정...주가 우상향 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일 close 에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가를 7만2000원으로 상향제시했다.

심텍은 지난해 4분기 매출액 3901억원, 영업이익 732억원을 달성했다. 이는 전년동기대비 각각 40%, 397% 증가한 수준이다. 매출액은 시장전망치 3920억원에 부합, 영업이익은 630억원을 100억원이상 초과한 수치다.

김록호 하나금융투자 연구원은 "이는 일본 자회사의 일회성이익 약 50억원을 제외해도 680억원이라는 영업이익은 양호한 실적"이라고 평가했다.

이같은 호실적의 배경으로는 전반적으로 고부가 패키지기판의 비중확대로 인한 믹스 개선효과가 지속되고 있기 때문이다. 또 메모리용 패키지기판의 공급부족으로 인해 우호적 가격환경이 조성된 점도 이익에 기여했다.

심텍은 올해도 견조한 실적이 이어질 것으로 전망된다. 하나금융투자는 올해 심텍의 매출액을 2조 6226억원, 영업이익은 3003억원으로 각각 전년대비 19%, 76% 증가할 것으로 내다봤다.

김 연구원은 "메모리 및 비메모리 패키지기판 모두 공급이 타이트한 상황"이라며 "심텍은 최근 케파 증설에 집중하면서 향후에도 글로벌 고객사향 비메모리 패키지 기판 중심으로 매출이 확대되 믹스 개선 효과가 지속될 가능성이 높다"고 전망했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr