민주당 광주 선대위, 쓰레기 주우며 '이색 유세' 눈길

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주 기언치 선거대책위원회가 2030 ‘MZ세대’를 향한 이색 유세활동을 전개했다.

민주당 광주 선대위는 24일 광주광역시 동구 동명동 일대에서 ‘버스킹 유세단’을 운영했다고 밝혔다.

이동학 민주당 청년 최고위원과 광주 기언치 선대위원장단, 청년 선대위원들이 함께했다.

버스킹 유세단은 ‘줍깅’활동을 통해 유권자들과 만났다. ‘줍깅’은 ‘줍다’와 ‘조깅’을 합친 신조어로 거리의 쓰레기를 주우면서 조깅을 하는 신개념 환경운동이다.

이날 버스킹 유세단이 활동한 동명동은 광주에서도 젊은 세대가 가장 많이 찾는 장소 중 한 곳이다. 더불어민주당 광주 선대위와 이동학 최고위원은 동명동 골목을 돌며 무단 투기된 쓰레기 100L 가량을 수거했다.

이어 동명동에서 유세차를 활용해 지나가는 유권자들을 향해 유세활동을 전개했다.

이동학 최고위원은 “우리 실생활에 변화를 가져다주는 이색적인 선거운동으로 청년 유권자들을 찾아가겠다”고 말했다.

