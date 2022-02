광주 북부소방서, 상가 화재 발생…인명피해 없어

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 이른 새벽 광주의 한 건물에서 불이 났으나 인명피해 없이 화재 진압에 성공했다고 24일 밝혔다.

이날 새벽 1시 37분께 북구 문흥동의 한 상가·다가구주택에서 발생한 화재는 지상3층 건물의 1층 옥외 계단참 아랫부분에서 시작된 것으로 추정, 소방 등 인원 55명 및 차량 19대가 출동해 17분 만인 1시 54분 완전 진화했다.

이 불로 거주자 9명 중 3명은 자력대피 했고 6명은 119구조대가 구조해 인명피해 없이 약 1800여만원의 재산피해가 발생했다.

이날 화재 현장을 지휘한 장종관 현장지휘3담당은 "여러 세대가 거주하고 심야 취약 시간대에 발생한 화재인 만큼 인명구조에 중점을 뒀다"며“시민들의 안전과 재산을 보호하는데 최선을 다하겠다"고 전했다.

