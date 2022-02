[아시아경제 김민영 기자] 중국 정부는 24일 러시아의 우크라이나 침공에 대해 "각국이 자제해 상황이 통제를 잃지 않기를 촉구한다"고 밝혔다.

화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 러시아의 우크라이나 침공에 대해 중국이 이전 입장과 달리 비난할 것이냐는 질문에 "중국은 (우크라이나) 최신 상황에 대해 면밀히 주시하고 있다"며 이같이 답했다.

