[아시아경제 김현정 기자] 우크라이나군 총참모부가 24일 러시아군이 우크라이나를 공격함에 따라 러시아 항공기 5대와 헬리콥터를 격추시켰다고 CNN이 이날 보도했다.

러시아 국영 통신 타스(TASS)는 같은 날 러시아군이 이러한 주장을 부인했다고 보도했다.

이에 앞서 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관은 자신의 사회관계망(SNS)에 "푸틴이 공격했지만 아무도 도망가지 않는다"면서 "육군, 외교관, 모두가 일하고 있다. 우크라이나는 스스로를 방어할 것이고, 우크라이나가 이길 것이다"라고 적었다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr