경쟁 상대 낚싯배에 불지르다 5척 태운 방화범 4명 검거 … 연습까지 한 계획 범죄였다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 경쟁 관계에 있던 낚시어선에 불 지른 방화범 일당 4명이 경찰에 붙잡혔다.

24일 울산해양경찰서에 따르면 50대 A 씨는 지난 3일 오전 1시 40분께 울산 남구 성외항에 정박해 있던 5.17t 낚시어선에 불을 지르고 달아났다.

해경은 화재 감식과 항구 주변 CCTV, 주변 차량 블랙박스 영상 등을 확인해 A 씨의 방화 혐의점을 찾았다.

A 씨는 방화 15일 만인 18일에 붙잡혔으며 다른 낚시어선 선장인 B 씨(50대)의 사주를 받았다고 진술했다. 이외에 방화를 도운 공범 2명도 시인했다.

조사 결과 피해자와 B 씨는 평소 사이가 좋지 않고 경쟁 관계에 있어 B 씨는 낚시어선에 불을 내기로 마음먹고 A 씨에게 사주한 것으로 밝혀졌다.

해경은 일반선박방화와 방화 교사 혐의로 A 씨와 B 씨를 구속해 입건했다. 방화를 도운 공범은 도주를 돕거나 범행 대가와 도피 자금을 전달한 혐의로 1명은 구속됐고 1명은 불구속 입건됐다.

해경 관계자는 “범죄를 미리 계획하고 예행 연습을 한 정황도 파악됐다”며 “방화범의 치밀하고 특이한 도주 경로 때문에 사건 추적이 힘들었지만 통신과 탐문수사로 체포할 수 있었다”고 말했다.

화재 여파로 주변 어선 5척에 불이 옮겨 붙으며 총 8억5000만원 상당의 재산피해가 발생했다.

인명피해는 없었지만 피해 선주는 어선을 잃어 막막해진 생계에 불안에 떨고 있다고 해경은 전했다.

성외항은 지난해 4월에도 방화 사건이 발생해 인근 어민은 범죄 예방용 고화질 CCTV 설치 등을 요구하고 있다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr