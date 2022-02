하나은행, KOTRA와 맞손…"내수기업·수출 초보기업 지원"

맞춤형 컨설팅 및 보증료 등 지원

[아시아경제 이민우 기자] 하나은행이 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 손 잡고 내수기업이 수출기업으로 전환할 수 있도록 지원한다.

하나은행은 KOTRA와 상호 협력체계 구축을 위한 업무 협약을 체결하고 KOTRA가 운영중인 '내수기업의 수출기업화 사업'에 동참하기로 했다고 24일 밝혔다.

이 사업은 전년도 해외 직접수출이 전무한 내수기업 및 전년도 해외직접이 10만달러(약 1억2000만원) 미만인 수출초보 기업을 지원하는 내용이다.

하나은행은 내수기업의 수출기업화 사업에 참여하는 기업들에게 ▲수출입금융 설명회(연 2회) ▲KOTRA-하나은행 영업점 연계 상담 ▲외국환·수출입금융 전문 컨설팅 등 다양한 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다. 또한 하나은행에서 보증기관(무역보험공사, 신용보증기금, 기술보증기금)의 보증서담보대출 이용 시 보증료 지원 등 금융 혜택도 지원할 계획이다.

하나은행 외환사업본부 관계자는 "이번 협약 체결을 통해 세계 무대를 꿈꾸는 중소기업들이 수출 기업으로 성장하는데 꼭 필요한 혜택을 제공하고, 금융비용에 대한 부담을 줄여 기업 운영에 도움을 드릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 하나은행은 경쟁력 있는 중소기업들이 세계 시장으로 비상할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

