김종인 "尹-安 단일화 협상, 이미 끝난 상태…尹 '이대로 된다'는 착각"

"단일화 할 시간도 없고, 담판도 불가능하다"

"이재명 통합정부론 진심이라면 나라의 장래에 좋은 일"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장은 24일 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보의 단일화 협상이 '끝난 상태'라는 관전평을 내렸다. 김 전 위원장은 이재명 더불어민주당 대선후보의 통합정부론에 대해서는 호평을 내려 눈길을 끌었다.

김 전 CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연해 "안 후보의 단일화 성명 발표를 유심히 보고 행간을 읽어보면 단일화는 이미 끝난 상태라고 본다"며 "더 이상의 단일화는 이뤄지기 어렵지 않겠냐 생각한다"고 말했다. 김 전 위원장은 "단일화가 결련된 이후 누가 누구 만나고 협상했다고 나오는데 이게 과연 공식적인 협상을 했다고 보지 않는다"고 말했다. '

그는 단일화와 관련해 윤 후보가 받지 않았다는 해석도 내놨다. 김 위원장은 "윤 후보는 안 후보의 오퍼(제안)을 받아들이지 않았을 때는 내가 이대로 가도 된다는 확신이 있어 받지 않았을 것"이라며 "윤 후보가 여론조사상 지지도가 앞서 가는데 뭐가 두려워 그걸 못 받았겠냐. 그걸 받았어야지"라고 말했다. 김 전 위원장은 이 같은 판단을 '착각'으로 규정했다. 그는 과거 2002년 대선 당시 "(이회창) 한나라당 대선후보가 거의 될 거라고 말하지 않았냐"면서 "결국은 노무현 후보에 패했는데 선거 판세를 보는 사람들이 냉정한 시각에서 이걸 읽어야 된다"고 했다.

여론조사 단일화 가능성도 이제 시간이 없다는 생각도 밝혔다. 김 전 위원장은 "(남은 대선 2주내 단일화를 위한 여론조사)는 불가능하다"며 "담판 갖고 단일화 한다는 것 역시 불가능하다고 본다"고 밝혔다.

김 전 위원장은 이 후보가 통합정부론을 부각하는 것에 대해선 '진실'을 전제로 호평을 내렸다. 그는 "이 후보가 통합정부론을 내세우고 자기는 대통령이 될 것 같으면 모든 사람들 정파하고 다 연합을 해서 국가 과제를 갖다 해결하는 데 하겠다는 이런 선언을 했고 그러니까 거기에 맞춰서 민주당이 아마 그런 방향으로다가 방향을 설정하지 않았나 본다"며 "그게 진실이라면 나라의 장래를 위해 좋은 일이라고 본다"고 말했다.

