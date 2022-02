[아시아경제 김현정 기자] 우크라이나 북동부 인근의 러시아 지역에서 번호판을 거꾸로 돌린 군용 트럭이 집결해있다고 CNN이 23일(현지시간) 보도했다.

CNN의 한 기자는 "우크라이나 북동부 인근 러시아에서 매우 불길한 움직임을 목격했다"면서 "차량 번호판을 거꾸로 부착한 군용 트럭을 보았는데, 이는 어떤 움직임을 감추려는 것일 수 있다"고 설명했다.

또한 도네츠크 부근에 러시아군이 집결한 상황에 대해서도 언급했다. 해당 기자는 "많은 러시아 호송대가 집결해 있다"면서 "러시아가 국경을 넘었는지 여부는 불확실하나, 러시아가 국경을 넘으려는 지역이 두 곳일 것으로 보인다"고 전했다. 이어 "최소한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 명령을 내린다면 언제든 공격할 수 있는 위치"라고 덧붙였다.

