러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다

코스피·코스닥 낙폭 확대

외국인·기관 던지고, 개인 혼자 사들이고

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수의 낙폭이 확대되고 있다. 러시아의 우크라이나 침공이 임박했다는 소식이 전해진 데 따른 것으로 분석된다,

24일 오전 10시 30분 코스피는 전 거래일 대비 1.77%(48.19포인트) 하락한 2671.34를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.11%(30.25포인트) 내린 2689.32로 장을 출발한 뒤 하락폭을 키우고 있다.

장중 미국 안토니 블링켄 국무장관은 몇 시간 안에 러시아의 침공이 시작될 것이란 소식이 부정적인 영향을 줬다. 미군의 무인 정찰기가 우크라이나 도네츠크인민공화국 인근에 머물러있다는 내용과 러시아가 우크라이나 동부 접경 로스토프 지역의 민간항공기 비행을 금지한다는 노탐(각국이 항공사, 조종사 등 전 세계 항공 관계자들에 보내는 전문 형태의 통지문)을 보냈다는 소식이 전해지면서 전쟁 공포는 더 커지고 있는 것으로 추정된다.

현재 시장에선 개인 홀로 주식을 사들이고 있다. 개인은 6269억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 2799억원 3639억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자는 1.51% 하락한 7만1900원에 거래됐다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 424,500 전일대비 17,500 등락률 -3.96% 거래량 431,356 전일가 442,000 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-4.52%), SK하이닉스(-3.50%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 8,000 등락률 -1.04% 거래량 12,422 전일가 769,000 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-1.04%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 303,000 전일대비 6,000 등락률 -1.94% 거래량 273,068 전일가 309,000 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (-2.43%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 564,000 전일대비 25,000 등락률 -4.24% 거래량 166,041 전일가 589,000 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-4.41%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,500 전일대비 1,100 등락률 -1.19% 거래량 730,096 전일가 92,600 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-1.62%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 3,500 등락률 -1.94% 거래량 432,639 전일가 180,500 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납GV70 전기차 사전계약 실시…7332만원우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-2.22%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 530,000 전일대비 19,000 등락률 -3.46% 거래량 135,399 전일가 549,000 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-3.83%)도 하락했다.

같은시각 지수는 전 거래일 대비 1.81%(15.88)하락한 861.45를가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.92%(8.09포인트) 내린 869.24로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 1682억원어치 주식을 사모았다. 외국인과 기관은 각각 962억원, 658억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 2,200 등락률 -3.50% 거래량 361,829 전일가 62,800 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-3.66%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 334,200 전일대비 11,300 등락률 -3.27% 거래량 118,773 전일가 345,500 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-3.82%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 185,900 전일대비 5,800 등락률 -3.03% 거래량 258,973 전일가 191,700 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-3.13%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 95,200 전일대비 800 등락률 -0.83% 거래량 114,176 전일가 96,000 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-1.87%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,200 전일대비 900 등락률 -1.25% 거래량 215,651 전일가 72,100 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래 close (-1.39%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 102,700 전일대비 200 등락률 +0.20% 거래량 247,920 전일가 102,500 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발 close (-0.78%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 29,050 전일대비 850 등락률 -2.84% 거래량 247,159 전일가 29,900 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (-2.84%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 277,400 전일대비 12,100 등락률 -4.18% 거래량 46,145 전일가 289,500 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발외국인·기관 '팔자'러시…코스피·코스닥 1% 하락세 close (-4.53%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,200 전일대비 2,200 등락률 -1.70% 거래량 20,502 전일가 129,400 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환 close (-1.70%) 모두 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr