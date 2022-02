'이재명 검사 사칭 공보물 소명 논란'‥ 김진태, "허위사실" vs 민주당, "허위 아냐"

김 특위원장, "선관위 허위사실 공표 공범될 것" 배포 중단 요구

민주당 선대위, "취재에 협조한 것 외 직접 검사 사칭한 바 없어"

[아시아경제 라영철 기자] 더불어민주당 이재명 대선 후보의 과거 검사 사칭 전과와 관련한 기록 내용을 두고 논란이 확산하는 가운데 김진태 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원장(춘천 갑 당협위원장)이 "허위 사실"이라며 선관위에 공보물 배포 중단을 요구했다.

김진태 특위원장은 전날(23일) SNS를 통해 "대선후보 선거공보물이 오늘 발송될 예정"이라며 "선관위에 제출된 이재명 후보 공보물을 보고 깜짝 놀랐다. 거짓말을 하다 하다 이젠 선거공보물에까지 허위사실을 적어 놓은 것"이라고 주장했다.

이어 "선거공보물 소명서엔 공무원 자격사칭 전과에 대해 `방송 PD가 이재명 후보자를 인터뷰하던 중 담당 검사 이름과 사건 중요 내용을 물어 알려줬는데 법정다툼 끝에 결국 검사 사칭을 도운 것으로 판결, 기재돼 있다"고 덧붙였다.

특히 "PD가 인터뷰를 한 대상은 이재명이 아니라 당시 성남시장이었다. 그 검사 사칭 범죄현장에 이재명이 함께 있었던 것"이라고 강조했다.

이어 "법원 판결문에 의하면, 이재명과 PD는 검사를 사칭해 김병량 성남시장과 통화하기로 공모했는데 PD가 이재명에게 아는 검사 있냐고 묻자 이재명이 검사 이름을 알려줬다"고 설명했다.

그러면서 "PD가 김병량 시장에게 전화를 걸어 마치 검사 인양 통화를 시작했고, 이때 이재명은 옆에서 PD에게 질문사항을 메모지에 적어줬다"고 주장했다.

김 특위원장은 "이재명의 소명서와는 완전 다르다. 그렇다면 이 소명서는 허위사실이므로 선관위는 삭제를 요구해야지 발송해선 안 된다"며 공보물 배포 중단을 요구했다.

아울러 "만약 그대로 발송한다면 허위사실 공표의 공범이 될 것이기에 국민혈세로 허위 공보물을 집집마다 배포할 순 없다"고 재차 강조했다.

이에 민주당 선대위 공보단은 "취재에 협조한 것 외에 직접 검사를 사칭한 바 없다"며 "선거 공보물의 소명은 허위가 아니다"라고 반박했다.

이어 "이 후보는 이후 선거공보물과 TV토론 등에서 '사칭하던 PD 옆에서 인터뷰 중이었기 때문에 그걸 도와줬다는 누명을 썼다'는 취지의 기재와 답변을 했다"며 "공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 재판받았으나 2020년 10월 대법원 파기환송심에서 모두 무죄 판결을 받았다"고 설명했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr