진도군, 코로나19 치료 후보 물질로 선정된 특산품은?

내달 6일까지 퀴즈 응모하고 선물도 받아가세요

[진도=아시아경제 호남취재본부 최재경 기자] 진도군이 봄을 맞아 코로나19 치료제 후보 물질로 선정된 진도 특산품 홍보를 위해 내달 6일까지 ‘SNS 인증사진 이벤트’를 진행한다.

이벤트 응모 방법은 진도군 유튜브를 구독하고 정답이 나오는 페이지를 촬영한 뒤 네이버 폼에 정답, 구독 인증 촬영 사진과 개인정보를 입력하면 된다.

또 공유와 친구 소환을 많이 하면 당첨 확률이 높아진다.

이벤트 기간이 끝난 뒤 추첨을 통해 20명에게 진도 특산품을 활용한 가공식품을 증정할 예정이다.

진도군 기획예산과 관계자는 “계속되는 코로나 확산으로 집합 행사 대신 온라인 이벤트로 추진하게 됐다”며 “품질 좋은 진도군의 농수특산품 홍보를 위해 이벤트를 지속해서 실시할 계획이다”고 말했다.

한편 한국생명공학연구원이 최근 발표한 코로나19 치료제 후보 물질로 진도 특산품을 선정해 관심이 쏠리고 있다.

진도 = 호남취재본부 최재경 기자(gabrielw@asiae.co.kr)