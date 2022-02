“이사철 미리미리 준비하세요” 아성다이소, ‘이사용품 기획전’ 진행

[아시아경제 전진영 기자] 균일가 생활용품점 아성다이소가 ‘이사용품 기획전’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 기획전은 셀프이사도 간편하게 준비할 수 있도록 상품을 구성했고, 수납용품, 박스 테이프용품, 공구용품 등 총 200여 종의 상품을 선보인다.

수납용품은 이사짐 패킹과 정리를 도와주는 상품을 구성했다. ‘모던 단프라박스’는 두 가지 사이즈로 기획됐고, 큰 사이즈가 55X40X36cm 정도로 이사뿐만 아니라 창고에 짐을 보관할 때도 사용하기 적당하다. ‘접이식 수납함’은 59X43X40cm 정도의 사이즈로 박스 안에 와이어가 내장되어 있어 접어서 보관이 가능하다. 와이어의 내하중 무게가 약 18kg으로 겨울철 옷도 충분히 보관할 수 있다. ‘트렁크 정리함’은 접어서 사용하는 뚜껑이 있는 수납함으로 이사가 끝난 다음에 물품을 정리할 때 사용하기 좋다.

이사할 때 사용하기 안성맞춤인 박스 테이프 상품도 판매한다. ‘이삿짐 전용테이프’는 유리면, 가구면 등에 부착해도 점착제가 잘 묻어나지 않고, 인장강도가 높아 테이프가 쉽게 끊어지지 않는다. ‘EASY TEAR 투명테이프’는 가위나 칼 없이 손으로 쉽게 잘라서 사용할 수 있는 박스테이프로 이삿짐이 많지 않은 1인 가구가 사용하기 알맞다. 또한 이사짐이 많아 박스테이프를 써야하는 일이 많을 때 사용하는 ‘박스테이프 커터’도 선보인다. 일반적인 박스테이프를 넣어 사용이 가능하고 사용방법이 간단해 이삿짐 정리를 도와주는 상품이다.

공구용품도 선보인다. ‘공구 세트’는 펜치, 십자드라이버, 소형드라이버 등 가정에서 주로 사용하는 7가지 공구로 구성했고, 싱크대나 욕실 등에서 배관 작업을 할 때 사용하기 적당한 ‘파이프 렌치’는 렌치폭 최대길이가 약 38mm으로 가정용으로 알맞다.

이 밖에도 간단한 도장을 할 수 있는 페인트 용품도 준비했다. ‘벽면용 페인트’는 벽지, 베란다, 콘크리트를 2회 도장 기준으로 약 6㎡를 칠할 수 있고, 페인트 롤러, 페인트 붓 등을 판매하고 있어 1인가구에서도 손쉽게 실내 보수가 가능하다.

아성다이소 관계자는 “봄이 다가올수록 이사용품을 찾는 사람들이 많아진다”며 “다이소 이사용품 기획전과 함께 새로운 출발을 알차게 준비하시길 바란다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr