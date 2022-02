큐브미, ‘워터플러스 세븐틴 에디션’ 사전 예약

[아시아경제 문혜원 기자] 아모레퍼시픽 웰니스 라이프 뷰티 브랜드 큐브미는 다음 달 2일 오전 10시부터 큐브미몰과 올리브영 온라인몰에서 ‘워터플러스 세븐틴 에디션’의 사전 예약을 받는다고 24일 밝혔다.

워터플러스 세븐틴 에디션은 500ml 생수에 1포를 넣어 섭취하는 음료베이스 분말 제품으로 운동 시 수분 충전에 도움을 주는 ‘액티브’, 몸과 마음에 에너지와 활력을 더해주는 ‘리프레시’, 식사 시 몸에 가벼움을 더해주는 ‘스파클링’ 총 3종으로 출시한다.

모델인 세븐틴의 호시, 원우, 승관이 디자인에 참여해 의미를 더한 제품이다. 제품 단상자에는 호시, 원우, 승관의 모습이 담겨있는 것은 물론 직접 그린 그림과 메시지가 포함돼 있다. 또 세븐틴의 공식 컬러인 로즈쿼츠와 세레니티 컬러를 단상자와 파우치에 반영해 소장 가치를 높였다.

큐브미는 사전 예약 기간에 구매하는 고객을 위해 단독 혜택을 준비했다. 우선 큐브미몰에서 워터플러스 세븐틴 에디션을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 영상 통화 참여 기회를 제공한다. 구매 고객 전원에게는 세븐틴의 호시, 원우, 승관의 모습이 담긴 포토 티켓을 지급한다.

사전 예약 물량은 다음 말부터 순차 배송되며, 오는 4월 1일부터 정식 출시 된다.

