[아시아경제 이창환 기자] 캐롯손해보험은 소상공인들의 경영 안정에 도움이 되고자 업종별 의무가입보험 및 추가 선택 가능한 옵션을 맞춤 제공하는 ‘캐롯 내가게 보험’을 출시했다고 24일 밝혔다.

캐롯 내가게 보험은 각종 재난 사고에 대비해 필수적으로 가입해야 하는 의무보험 가입대상 소상공인을 중심으로 총 25개 업종에 한해 가입이 가능하다.

최저 2만원의 금액으로 사업장 내 인명 사고에 대해 1인당 1억5000만원, 재물에 대한 피해는 1사고당 10억원 한도 내에서 보장받을 수 있다.

가입 과정에서 공공 데이터 연동으로 의무보험 대상여부를 확인할 수 있고, 사업자의 선호도에 따라 의무보험만 선택 가입하거나 확장된 범위의 보험서비스를 자유롭게 선택 가입할 수 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr