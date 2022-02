"삼겹살엔 카스" 오비맥주, '삼삼데이' 맞이 프로모션 진행

[아시아경제 구은모 기자] 오비맥주 카스는 ‘삼삼데이(3월3일)’를 앞두고 ‘삼겹살, 카스 그리고 내 친구’ 프로모션을 전국 3000여 개 음식점, 대형마트에서 펼친다고 24일 밝혔다.

카스는 삼삼데이를 맞아 ‘국민안주’인 삼겹살을 친구, 지인, 가족 등과 함께 즐기며 더욱 특별한 시간을 보낼 수 있도록 프로모션을 기획하고, 오는 3월 말까지 경품 증정 및 할인 이벤트를 진행한다.

삼겹살을 판매하는 전국 3000여 개 음식점에서는 ‘올 뉴 카스’를 주문하는 고객 대상으로 당첨 스크래치 이벤트를 실시한다. 스크래치 카드를 긁어서 나오는 행운번호를 이벤트 페이지에 입력하면 당첨 결과를 바로 확인할 수 있다. 순위에 따라 카스 그리들(불판), 카스 오프너, 한돈 삼겹살 세트, 모바일 상품권이 경품으로 증정된다.

롯데마트와 홈플러스에서는 ‘카스 프레시’를 1만5000원 이상 구매한 소비자 대상으로 추첨을 통해 카스 그리들을 증정하는 이벤트를 진행한다. 이마트에서는 삼겹살과 카스 프레시 6캔(355ml)을 동시 구매 시 각각 할인 혜택을 제공한다. 카스 그리들 세트는 오비맥주의 공식 굿즈 사이트 ’치얼스앤굿즈’ 및 ‘카카오톡 선물하기’로도 구입할 수 있다.

카스는 개그우먼 김숙, 유튜버 ‘히밥’, ‘짧은대본’ 등 유명 인플루언서들과 협업해 ‘카스와 삼겹살’을 더욱 맛있게 즐기는 꿀팁 등 삼삼데이 기념 콜라보 콘텐츠를 공개할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr