“온라인 식품 시장 공략”…SSG닷컴, 대상과 업무제휴협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 대상과 온라인 식품 시장 선도를 위한 업무제휴협약(JBP)을 맺고, 소비자 브랜드 경험 확대에 나선다고 24일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 오는 28일 대상 브랜드관을 열고 신제품 선공개 행사, 요리 레시피와 같은 쇼핑 콘텐츠를 선보인다. 상품 체험단도 브랜드관을 통해 매월 모집해 운영한다. 브랜드 매거진과 대상 사회관계망서비스(SNS) 계정에서 인기를 끌고 있는 클립 영상도 함께 소개한다.

시즌별 트렌드를 반영한 기획전과 SSG닷컴 새벽배송 인기 품목 중심의 단독 행사를 확대 진행한다. 청정원, 종가집 등 대상의 주요 브랜드를 중심으로 대형 프로모션 ‘브랜드 데이’도 분기 단위로 운영한다.

SSG닷컴과 대상은 브랜드관 오픈을 기념해 오는 28일부터 다음달 13일까지 공동 프로모션을 연다. 대상 대표 브랜드 상품을 최대 반값 수준에 선보이는 기획전을 실시하고, 행사 상품 구매 고객을 대상으로 한 추첨 이벤트와 신제품 체험단 모집도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 “다채로운 쇼핑 콘텐츠를 선보이는 쓱닷컴 브랜드관의 장점과 대상의 상품 경쟁력이 만나 시너지를 낼 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 브랜드와 협력해 소비자들에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr