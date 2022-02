"강력한 대응 나설 것" 러시아도 美 제재에 '보복' 경고

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]러시아가 우크라이나 사태와 관련한 미국의 제재를 규탄하면서 보복 제재에 나설 것임을 경고했다.

러시아 외무부는 23일(현지시간) 성명을 통해 "미 행정부가 선포한 제재 패키지는 이미 101번째 대러 제재로, 개인적 제재 대상 인사 목록 확대를 포함해 재정 부문을 건드리고 있다"면서 이 같이 밝혔다.

외무부는 "미국은 여전히 모두에게 자국의 국제질서 규범을 강요할 권리가 있고 그렇게 할 수 있다는 가짜 확신을 갖고 있다"며 "미국 대외정책 (결정권자들의) '무기고'에는 협박과 공갈, 위협 외에 다른 수단은 남지 않았다"고 비꼬았다.

또한 "러시아를 포함한 국제 강국들에 대해 그러한 수단은 작동하지 않는다"면서 "(미국의) 제재에는 강력한 대응이 있을 것이란 점에 의심의 여지가 없다"고 대응을 경고했다.

특히 외무부는 미국의 제재를 '러시아의 노선을 바꾸려는 미국의 끊임 없는 시도', '비효율적이고 비생산적인 제재 수단' 이라고 비판했다. 아울러 이 같은 대러 제재에 따른 손해를 최소화할 수 있음을 증명했다고도 강조했다.

앞서 조 바이든 대통령은 전날 러시아가 우크라이나 돈바스 지역 분리주의 세력의 독립을 인정하고 군대 진주를 명령한 것을 ‘침공’으로 첫 규정하고 금융기관, 국채, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근 가족 등에 대한 금융 제재를 발표했다. 또한 향후 러시아의 행보에 따라 추가 제재를 더해갈 것임을 분명히 했다.

한편 러시아는 이날 우크라이나 주재 대사관 직원들을 대피시키기 시작했다. 우크라이나 오데사 주재 총영사관에는 이날 러시아 국기가 내려진 상태였다. 인근에서 근무 중인 우크라이나 방위군은 "오전에 여러대의 차량이 떠났다"고 전했다. 전날 러시아 외무부는 조만간 공관 직원들을 대피시킬 것이라고 발표했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr