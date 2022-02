유은혜 "신속항원검사 키트 제공, 최대한 많은 대면수업 위한 결정"

신속항원검사도구 준비 현장 찾아 소분 직접 참여

매주 금요일 학교에서 학생들에게 키트 배분

"오미크론 안정되면 학교 부담 줄일 것"

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관은 23일 "학교별 접촉자 조사와 신속항원검사 키트 제공은 최대한 많은 대면수업을 제공하기 위한 것"이라고 밝혔다.

이날 유 부총리는 충북 청주교육지원청을 찾아 신속항원검사 키트 준비 현장을 둘러보고 학교방역 지원대책 등 현장 의견을 청취했다. 유 부총리는 검사도구 소분 포장에 직접 참여해 직원들의 노고를 격려했다.

교육부는 3월 한 달 간 6050만개 신속항원검사 키트를 주 단위로 전국 교육청에 배부하고, 교육청이 학교로 키트를 배부하게 된다. 지역마다 차이가 있지만 통상 매주 금요일에 학교에서 키트를 배부하게 된다.

유 부총리는 "학교별 접촉자 조사와 신속항원검사도구를 통한 자가진단이 학생, 교직원, 학부모 모두에게 낯설고 심리적으로 큰 부담을 준다는 것을 잘 알고 있다"며 "최대한 안전한 환경을 확보하고 최대한 많은 대면수업을 제공하기 위해서 현장의 어려움은 있지만 고심 끝에 결정한 불가피한 부분이 있었다"고 말했다.

유 부총리는 "3월 한 달 내내 지금까지 겪지 못한 많은 학생·교직원 확진자가 발생할 것으로 예상하고 확진 규모와 양상은 학교별, 지역별로 매우 다르게 나타날 것"이라며 "3월 2일부터 11일까지 새학기 적응기간에 학교방역, 학사운영 사항을 숙지하고 학교의 오미크론 대응능력을 높이는 기간으로 운영해주길 바란다"고 말했다.

이어 "학생, 교직원, 학부모께서 조금만 더 이해하고 협조해주시길 부탁드린다"며 "오미크론 상황이 전반적으로 안정되는 대로 학교 현장의 부담을 줄여나가겠다"고 덧붙였다.

새학기부터 등교하는 유·초·중·고등학생은 3월2일 학교에서 신속항원검사키트를 받고 조기 하원한다. 교육부는 개학 첫 주에 신속항원검사 키트 활용방법과 바뀐 방역지침에 대한 교육과 홍보를 실시할 예정이다.

한편 유 부총리는 24일 간담회를 열고 현장 교원들과 만나 새 학기 학사운영과 방역 지원사항을 논의한다. 이날 간담회에는 교원 24명이 참석하며 정재훈 가천대 예방의학과 교수도 영상으로 참여한다.

