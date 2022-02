광주 남부소방서, 전통시장 소방차 길 터주기 훈련

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서는 23일 무등·봉선시장을 대상으로 ‘소방차 길 터주기’ 훈련을 실시했다.

소방차 길 터주기 훈련은 관내 전통시장 및 차량정체구간에 대해 출동 훈련, 소방통로 확보 훈련 등을 실시함으로써 각종 재난 발생 시 긴급차량의 신속한 현장 출동과 시민들의 소방차 양보 의식 제고를 위해 매월 실시하고 있다.

이번 훈련은 골든타임 확보를 위한 ▲ 소방차 출동로 장애요인 제거 ▲ 전통시장 주변 불법 주정차 단속 및 계도 ▲ 전통시장 진입 소방차 탑승 체험 ▲ 비상소화장치 사용법 교육 등을 실시했다.

특히 전통시장은 점포가 밀집되어 있어 화재 발생 시 급격한 연소 확대로 인해 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 각별한 주의를 당부했다.

고중현 119재난대응단장은 “소방차가 신속하게 출동하기 위해서는 시민 여러분의 적극적인 협조와 관심이 필요하다며 신속한 소방차 진입을 위한 소방통로 확보 등 작은 배려가 생명을 살리는 기적을 만들 수 있다”라고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr