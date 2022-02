대전시, 올해 3.2만호 신규 주택공급…“부동산 가격안정화 기대”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 올해 3.2만호 규모의 신규 주택공급에 나선다.

시는 이 같은 내용의 ‘2022년 대전시 주택공급계획’을 23일 발표했다. 공급계획에 따르면 시는 올해 지역에선 아파트 2만8093호와 다세대·다가구·연립주택 3909호 등 3만2002호 주택을 신규로 공급한다.

이중 임대주택은 2419호, 분양주택은 2만5674호로 구분된다. 분양주택 중 조합원 분양을 제외한 일반분양은 2만835호 규모다.

자치구별 아파트 공급규모는 ▲중구 9730호 ▲서구 6834호 ▲유성구 3519호 ▲동구 3113호 ▲대덕구 1808호 순으로 많다.

공급방식별로는 민간건설이 1만6163호로 전체의 58%를 차지하고 정비사업 8841호로 31%, 공공건설 3089호로 11% 순으로 비중이 높다.

올해 대전에선 이미 공급을 마친 아파트 1만539호와 단독·다가구 4161호 등 1만4700호가 입주를 앞두고 있기도 하다.

시는 신규 주택공급이 늘어난 배경으로 지난해 코로나19 확산과 부동산 규제로 지연됐던 사업이 재개된 점을 꼽는다. 또 주택 공급물량이 늘어난 것을 계기로 그간 과열됐던 지역 부동산 시장도 가격안정화가 가능할 것으로 기대한다.

정해교 시 도시주택국장은 “시는 주택시장 동향을 주시하며 주택 과잉공급과 부족현상에 대처, 분양·임대주택 물량이 적정·적기에 공급될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

한편 시는 주거안정 및 주택가격 안정을 위해 내년까지 7만3000호, 2030년까지 13만 1000호 이상의 주택을 공급하는 것을 목표로 한다.

주택공급계획이 목표대로 진행되면 2030년 주택보급률은 113%까지 높아질 것으로 시는 내다본다. 2019년 기준 지역 주택보급률은 101%다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr