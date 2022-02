[아시아경제 지연진 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 34,550 전일대비 1,250 등락률 +3.75% 거래량 337,270 전일가 33,300 2022.02.23 14:59 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 주당 600원 현금배당한미반도체, 지난해 영업익 전년 대비 83.7%↑…1224억원한미반도체, 지난해 영업이익 1224억…'사상 최대 실적' close 는 유통주식수를 확대하기 위해 1주당 가액을 200원에서 100원으로 분할하기로 결정했다고 23일 밝혔다. 신주 효력발생일은 4월5일이며 매매거래정지기간은 4월1일부터 5일까지다. 신주는 4월6일 상장할 예정이다.

