이재명 "대장동은 검찰 게이트…尹이 몸통이라고 100% 확신"

"녹취록 '이재명 게이트'?…재판받은 이야기를 그렇게 말한 것"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 23일 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 "윤석열 국민의힘 대선후보가 몸통이라고 100% 확신한다"고 주장했다.

이 후보는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "현직 검찰총장이고 현직 검사여서 드러나지 않았을 뿐이지 이건 검찰 게이트"라며 이같이 말했다.

그는 "사실 이 사건은 윤석열 게이트"라고 규정하며 "범죄집단이 종잣돈 마련하도록 수사해놓고도 봐준 사람이 윤 후보다. 제일 큰 공헌을 했다"고 덧붙였다.

또 이 후보는 화천대유 대주주 김만배씨 녹취록의 내용을 언급하며 "'윤석열은 내 카드 하나면 죽는다', '영장 나오면 죽는다' 등 이야기를 했는데, 객관적으로 누가 의심받아야 하느냐"고 반문했다.

이 후보는 김 씨 녹취록에 등장하는 '이재명 게이트' 표현에 대해선 "제가 재판받은 이야기를 그렇게 말한 것"이라며 "대장동 관련해서 허위사실 공표했다고 기소하지 않았느냐. 그 이야기를 한 것"이라고 설명했다.

이 후보는 TV토론에서 한 '기축통화국' 발언에 대해서는 "우리나라는 기축통화국으로 인정된 나라보다 국가신용등급이 훨씬 높고 이자도 다른 나라보다 낮다"며 "형식적으로 기축통화국이 아니니 국가부채비율이 낮아야 한다(는 논리는) 말이 안 된다"고 부연했다.

이어 "국가부채는 대외부채가 아니다. 다른 나라에 진 빚이 아니고 국내 기관들이 사지 않나. 국제 평가에 해가 될 정도로 심각하지 않으면 그것 때문에 국제통화기금(IMF) 위기가 오는 게 아니다. IMF는 대외 부채로 온 거지, 그때 당시 국채는 엄청나게 낮았다. 그렇게 연결 지으면 안 된다"고 말했다.

앞서 이 후보는 지난 21일 TV토론에서 안철수 국민의당 대선 후보가 "기축통화국과 비(非)기축통화국의 차이를 아는가"라고 묻자 "당연히 아는데 우리도 기축통화국에 포함될 가능성이 매우 높다고 할 정도로 경제가 튼튼하다"고 답해 논란이 일었다.

