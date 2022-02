33인 청년 열정 모아 … 거창군, 청년 네트워크 2기 발대식

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 22일 청년창고에서 제2기 청년 네트워크 발대식을 했다.

행사에는 청년 네트워크 회원들과 구인모 거창군수, 김일수 경남도의원, 거창군의회 김향란, 표주숙, 권순모 의원 등 20여명이 참석했다.

거창군 제2기 청년 네트워크는 대학생, 직장인, 자영업자 농업인 등 총 33명의 다양한 청년들로 구성됐다. 이들은 ▲청년 정책 제안 ▲청년 문제 개선방안 모색 ▲청년 역량 강화 ▲청년 주도의 지역 문제해결 등 1년간 청년을 대표해 활동한다.

네트워크 구성원들 간 약속을 담은 사발통문에 서로의 포부와 각오를 적고 서명하면서 거창의 밝은 미래를 위한 청년 네트워크의 힘찬 출발을 알렸다.

투표로 선출된 김희준 2기 대표는 “청년 네트워크를 통해 청년의 삶에 희망이 생기길 기대한다”며, “청년의 열정과 소통으로 거창의 발전과 희망찬 미래를 만들어가겠다”고 포부를 전했다.

구인모 군수는 “지난 1기에 참여한 청년 네트워크 참여자의 노고와 기틀 마련에 감사하고, 2기에 참여한 33명 청년의 중추적인 역할을 기대한다”며, “청년의 힘과 지혜를 모아 세대를 아우르는 지속 가능한 거창을 향해 나아가길 바란다”고 말했다.

거창군은 2기 청년 네트워크를 주축으로 지역 내 청년 활동가 발굴을 통해 청년이 살기 좋은 거창, 청년들이 있어 행복한 거창을 위한 다양한 정책을 함께 고민하고 만들어갈 계획이다.

